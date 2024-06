A vitória do senador Sergio Moro (União-PR) na ação que julgava sua cassação no TSE deu a ele um novo fôlego para retomar a agenda de combate à corrupção no Senado. À Coluna, comemora o fim das chamadas “saidinhas” de alguns apenados, e prevê novos avanços na pauta contra a violência, embora veja com preocupação a análise do PL na Câmara, proposto pelo PT, que prevê o fim da delação premiada para detentos.

Imprensa x PCC

A Coluna tem publicado há mais de ano notas dos avanços da facção PCC em

diferentes setores – como entrada em postos de gasolina, patrocínio de piloto de fórmula truck, compra de jatinhos para ceder a políticos e até financiamento de campanhas para conquistar secretarias municipais. A série iniciada pelo O Globo, um dos maiores do País, corrobora o que já denunciamos. A imprensa tem sem papel nessa guerra.

Peso da cesta

Rio de Janeiro (R$1.031,39), São Paulo (R$917,87) e Fortaleza (R$819,78) são as cidades com os valores mais altos na cesta de consumo básico dos brasileiros, segundo a plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE. O estudo faz a análise de oito capitais do País. O Rio, líder no ranking, apresentou em maio variação de 6,5%. Os legumes são os itens que aparecem com o maior aumento.

Aqui e acolá

Os pedidos de vistos de trabalho e de cidadania portuguesa por brasileiros continuam em alta, garante o embaixador da Terra Mãe em Brasília, Luís Faro Ramos. Mais de 10 grandes marcas patrocinaram o Dia de Portugal no Brasil, na segunda (10), em festa de apresentações na Embaixada. “Democracia e liberdade se constroem todos os dias, assumindo e praticando a tolerância, o respeito e a igualdade”, diz Faro Ramos.

Cooperativa$

Belo Horizonte será sede do 15ª Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito o Concred – maior evento do setor de cooperativismo financeiro na América Latina. A agenda vai reunir mais de 5 mil participantes, 70% do público líderes cooperativistas. O anfitrião será Moacir Krambeck, presidente da Confebras. O País conta com 778 cooperativas em 3.080 municípios, com mais de 9 mil postos e 100 mil empregos.

ESPLANADEIRA

#Conselho Deliberativo da Sudene aprova financiamento do FNE para retrofit nos centros urbanos. #Alexandre Leal defendeu alíquota zero de IBS e CBS em audiência pública no GT da Reforma Tributária. #Ambev : fábrica de vidro no Paraná está 80% concluída e visa produção premium a partir de 2025. #GSA Alimentos recebe Selo Social de Estabelecimento Amigo da Aprendizagem do MPT. #DPU e AGU realizam ação conjunta para atender desabrigados do RS. #Unifisa inaugura unidade na Bahia e planeja crescer 40% até 2025.