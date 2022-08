Mídia natimorta

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou criar uma rede nacional de noticiário simpática ao seu Governo. O projeto envolveria uma redação em Brasília e jornalistas pagos com baixos salários. A ideia foi levada a ele por um pequeno grupo de donos de jornais e emissoras das regiões Sul e Centro-Oeste, há dois anos. Houve tratativas, sem sucesso, quando viram que o Palácio do Planalto não colocaria um centavo de publicidade no projeto.

Eu? Tô fora

Não chamem para um café o ex-candidato a presidente do PROS Pablo Marçal e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho Zero Um do presidente Bolsonaro. O parlamentar está brabo com Marçal que tem espalhado na praça que era próximo do clã presidencial, e que tinham trato de campanha. A família nega. Como notório, o PROS, sob comando de Eurípedes Junior (que recém-assumiu o partido) fechou com Lula.

Sósia de Janja

Seria só uma coincidência se não fosse eleição, em que provocação é do jogo político. O MDB inseriu uma sósia da Janja, a esposa de Lula da Silva, no vídeo de lançamento da presidenciável Simone Tebet. A mulher aparece três vezes em pouco mais de 1 minuto.