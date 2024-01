Lewandowski preocupa PT e PSB

A provável indicação do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF)

Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública

preocupa o PSB e o PT. Isso porque os dois partidos ocupam cargos importantes na

pasta e a leitura é de que Lewandowski poderá optar por uma equipe técnica, inclusive

com a nomeação de assessores que trabalharam com ele na longa carreira no Judiciário.

Ricardo Cappelli, do PSB, atual secretário-executivo, pode ser removido para uma

secretaria mais discreta. A Secretaria Nacional do Consumidor, chefiada por Wadih

Damous, do PT, também poderá ter mudanças na eventual gestão Lewandowski.