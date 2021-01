Walmor Parente (interino)



Leão

Beneficiários do auxílio emergencial, que tiveram em 2020 rendimentos tributáveis acima do limite de isenção do Imposto de Renda (IR), terão que declarar os valores recebidos e poderão ter de devolver parte dos recursos aos cofres do Governo. Quando sancionou a Lei que estabeleceu o pagamento do…