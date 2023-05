Uma frente suprapartidária e forte articula na Câmara dos Deputados a derrubada de sanções, penalidades aos partidos e a volta do financiamento de empresas a candidatos – conquistas amparadas no amplo debate que, de poucos anos para cá, moralizaram as campanhas. O foco já está na poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, a CCJ debateu a PEC nº 9/23 que anistia partidos de multas a legendas que não cumprirem a cota de candidaturas femininas e de negros. O texto permite também a arrecadação de recursos de empresas por diretórios políticos para quitar dívidas com fornecedores contraídas ou assumidas até agosto de 2015. Uma jogada para reabrir as portas para a volta do financiamento privado em futuras campanhas.

Cadê?

Já se vão cinco meses e a Polícia Federal não sabe o paradeiro do blogueiro e criminoso disfarçado de jornalista Welington Macedo, que continua foragido. Ele elaborou plano mórbido de explodir um caminhão tanque de combustíveis perto do Aeroporto de Brasília. Há suspeitas de que fugiu por terra para algum país de fronteira latino e esteja num ambiente rural.