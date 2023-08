Joalheiros de Miami

A PF está no rastro de um suposto tráfico internacional de urânio envolvendo um órgão oficial do Governo. O caso, que já era investigado há meses, ganhou contornos diplomáticos e acompanhamento de autoridades internacionais com extravio de 8 gramas de urânio enriquecido em duas ampolas, de dentro das Indústrias Nucleares do Brasil, em Resende.

Abaixo de zero

O Brasil estreou no Surfe e Skate com medalhas nos Jogos de Tóquio, mas o Ministério do Esporte quer mesmo é investir na turma do gelo, com vistas às Olimpíadas de Inverno. A despeito de o Surfe ser agraciado com 28 bolsas para atletas, nenhuma foi para a modalidade sobre rodas. O Governo aprovou 24 bolsas para atletas de Curling (hein!?). Outras seis bolsas para o Bobsled; 30 para Hockey no Gelo.

Jader & Renan 3.0

O retorno de Lula ao poder ressuscitou dois caciques que voltam mais poderosos em Brasília: Jader Barbalho e Renan Calheiros. Ambos senadores, assistem a desenvoltura dos herdeiros Helder (governador) e Jader (ministro); e Renan (ministro).

Caserna

Com grandes empreiteiras respirando por aparelhos após a Lava Jato, o Governo admite manter o Exército como executor de obras de infraestrutura. General Rogério Cetrim é hoje o responsável pelo EB.

ESPLANADEIRA

