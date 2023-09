Inimigo oculto

Ronaldo Caiado vislumbra um salto maior na política para além do Goiás, o rico Estado que hoje governa em 2º mandato. Para isso, precisa resolver arestas no reduto. E isso passa, inevitavalmente, por conversas com adversários a fim de um projeto comum. Ele busca uma reaproximação com o rival e ex-governador Marconi Perillo (PSDB) – outro que, assim como Caiado agora, já sonhou com o Palácio do Planalto.

Alerta

Presidente do Banco Central, Campos Neto tem alertado a amigos próximos (e poderosos) que a inflação está bem acima da meta, olhando para um futuro próximo, sem perspectiva de baixa. E solta que a solução “não depende só do Governo”. Argumenta que depende de medidas do Judiciário, também, e de mandatários no Congresso Nacional.

Clã Dirceu

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) almeja a recondução à liderança do partido. Ele tem recorrido ao poder do pai, o ex-ministro que, a despeito da distância do Palácio, tem mandado muito ainda.

Sisbin

Depois de 24 anos, o Decreto 11.693 do presidente regulamentou o funcionamento do Sistema Brasileiro de Inteligência, o famoso Sisbin. No meio do embate entre civis e militares pelo comando do setor.

ESPLANADEIRA

# Deputado e ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello (PSB) recebeu o título de Cidadão Caxiense. # Fast Escova inaugura primeira unidade em Rondônia. # Gary Chapman lança o livro "As 5 linguagens do amor na prática" no Brasil. # LATAM registra aumento de 10% em número de passageiros domésticos em agosto. # Pesquisa do Instituto Opinião revela que 82,7% dos brasileiros consideram vacinação muito importante. # El Niño: MCIT alerta para aumento no volume de chuvas nos próximos meses. # Mapa envia cães farejadores para o Aeroporto de Guarulhos para reforçar fiscalização.