Hermanos, aqui vamos!

A oposição ao presidente Lula da Silva não tira da cabeça que a pauta yanomami é o primeiro passo para o plano de ajuda financeira à Venezuela comandada pelo amigo Nicolás Maduro. A fronteira é um caminho. Há outros países na fila para a retomada do dinheiro do BNDES. De acordo com o próprio banco de fomento do Governo, a dívida da inadimplência de países hermanos desde a Era PT hoje está em mais de R$ 5 bilhões (sem contar os juros) – e há mais R$ 2,97 bilhões a vencer. A própria União é fiadora dos empréstimos e a conta cai para o brasileiro. “Surgiram inadimplementos nos pagamentos de Venezuela (US$ 681 milhões), Moçambique (US$ 122 milhões) e Cuba (US$ 238 milhões), em um valor total de US$ 1,04 bilhão acumulados até dezembro de 2022. Outros US$ 569 milhões estão por vencer desses países”, avisa o BNDES.

Menino prodígio

Filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins, o jovem advogado Eduardo Martins, tido como promissor e abre portas em Brasília, e com grandes clientes no portfólio, colocou-se nas rodas como candidato a desembargador do TRF da 1ª Região, pela vaga da OAB. A disputa pela toga pega fogo entre bancas e padrinhos.

Fogo no parquinho

Com mensalidade a R$ 6.500, a Escola Eleva da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, enfrenta crise com um grupo de pais. O Grupo Inspired, que comprou a escola de Jorge Paulo Lemann, demitiu dezenas de professores qualificados e reviu programas. Os pais souberam só na véspera das aulas. Uma petição online dos insatisfeitos circula na praça. A escola acompanha com atenção o movimento e terá uma reunião com os pais amanhã.