Há salvação

Como o Governo federal pisa manso no tema, coube a um grupo representante de boa parte do PIB nacional mandar o recado de compromisso com o clima para Alok Sharma, presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26) em Glasgow. A presidente do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Marina Grossi, representou 80 das maiores empresas…