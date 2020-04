Governo paralelo

O presidente Jair Bolsonaro está cercado de oposição de todos os lados – com exceção do STF, apesar de bolsonaristas considerarem a decisão do plenário uma afronta sobre o o poder aos Estados e municípios para abertura do comércio. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ambos do DEM, se uniram em confronto à pauta do Palácio. Todos os nove governadores…