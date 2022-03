Frias vira saco de pancada do chefe

A fama de machão do secretário de Cultura do Brasil, Mário Frias – que vez ou outra circula com uma pistola na cintura –, não é a mesma depois do questionamento de seus altos gastos de viagens. Perdeu pontos com o presidente Jair Bolsonaro e só não foi demitido porque está prestes a deixar o cargo para disputar a Câmara dos Deputados. Nem…