Frevo eleitoral

Duas preocupações rondam a vida dos líderes do PSB, em especial o governador Paulo Câmara (PE) e o prefeito do Recife, João Campos, Estado onde o partido concentra seu comando nacional. Câmara precisa vencer a epidemia, se quiser chances para o Senado. E Campos, que saltou de deputado federal para alcaide, já sonha com o Governo, e tem pouco tempo para mostrar serviço para não perder o timing…