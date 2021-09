Flechada nas costas

Enquanto os índios protestam em frente do Surpremo Tribunal Federal contra o processo do Marco Temporal – a ação segue a conta-gotas com pedidos de vistas – as tribos perderam a atenção para o outro lado da Praça dos Três Poderes. Está pronto para votação no plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei que dá poder ao Congresso de palavra final sobre novas demarcações de terras…