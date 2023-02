Fator Tarcísio

A ausência do “líder” fujão, a indefinição do PL para o discurso da oposição, a falta de uma voz aguerrida na Câmara contra o PT levam deputados e senadores bolsonaristas a rever o apoio a Jair Bolsonaro. As críticas ao ex-presidente são contundentes entre portas. Boa parte da centro-direita que era aliada do clã não vê, ainda, um potencial candidato no senador Flávio Bolsonaro como herdeiro do espólio do pai, cuja carreira política nacional acabou para eles. Essa turma já começa a telefonar diariamente para o governador paulista, Tarcísio de Freitas (PL), e o vê como o potencial nome ao Planalto em 2026. Pesa a favor dele algo que Bolsonaro não mostrou ter durante quatro anos: diálogo com a oposição. A presença dele ao lado do presidente Lula da Silva em São Sebastião foi elogiada até por opositores.

Faroeste suspeito

O prefeito de Anápolis – a 50 km de Goiânia – Roberto Naves, anda triste com o assassinato do amigo fazendeiro chamado Luiz Carlos. O crime teria sido encomendado, ocorrido em dezembro, e segue envolto em mistérios. A Polícia Civil fez operação para cercar um major da PM, suspeito da execução, e o abateu em confronto.