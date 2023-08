Falha na articulação

A demora na análise das Medidas Provisórias – tanto na Câmara quanto no Senado – é apontada como uma das principais falhas na articulação política do Governo. Duas MPs da cota de prioridades para o Palácio da Planalto deverão ser votadas no limite do prazo de validade: a primeira (MP 1.170/2023), que reajustou os salários do servidores públicos, tem que ser apreciada até sexta, 25. A outra (MP 1.172/2023), que aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.320, vence na segunda-feira, 28. Embora tenha fechado acordo para votá-las, Arthur Lira, presidente da Câmara, ainda faz jogo duro com o Palácio porque seu grupo político – mais de 200 deputados – ainda não foi atendido na entrega de dois ministérios (Esportes e Desenvolvimento Social). No 1º semestre, a MP que reestruturou os ministérios foi aprovada – no sufoco – no último dia de vigência.

Legado?

Legado de Bolsonaro: Pix bate novo recorde de transações diárias. A fake news é manchete do site oficial do PL, partido do ex-presidente. Como se sabe, a ferramenta de pagamentos instantâneos foi idealizada em 2016, no governo Temer, durante a gestão de Ilan Goldfajn no BC que – no Brasil – é independente.