Estrangeiros

Bombardeado após votos contrários à posição de setores da esquerda, o ministro do STF Cristiano Zanin pode atenuar ou acentuar as críticas no julgamento do marco temporal das terras indígenas que será retomado hoje. Sinalizou que “é sensível à causa” e “tem se dedicado a estudar o processo” à comitiva de indígenas de Roraima que esteve em seu gabinete.

Provocação

No Fórum Esfera Brasil do Guarujá, no último fim de semana, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, fez papel de defensor do Governo que busca aquecer a economia. Provocou o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, a tirar da gaveta IPOs de empresas parceiras e clientes na Bovespa. Lembrou que há dois anos não se faz IPO.

Reparação

Ex-ministro Carlos Marun critica o presidente Lula e a tentativa do partido de devolução do mandato da petista. “O voto do relator Saulo Bahia, aprovado por unanimidade no TRF1 foi no sentido de que Dilma não poderia responder por improbidade por atos praticados no decorrer de seu mandato - no caso dela só um processo de impeachment, que foi o que aconteceu”, afirma à Coluna.

ESPLANADEIRA

# Dados do MRE registram aumento de 194 mil novos brasileiros morando no exterior. # Acontece hoje o lançamento da iniciativa Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades em Brasília. # Petrobras anuncia nova alta na gasolina de R$ 0,41. # Sebrae-SP oferece cursos gratuitos para segmentos de alimentação, beleza e pet. # Mr. Veggy e Beleaf lançam marmita vegana e saudável a R$ 19,99. # Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprova a criminalização do bullying.