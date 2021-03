Entre a foice e a caneta

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro a insatisfação da câmara bilateral de comércio e de relações institucionais da China com o Brasil. O maior parceiro comercial do País não quer ver nem pintado de vermelho, com a ‘foice e martelo’, o chanceler Ernesto Araújo. Para piorar, a indústria brasileira não supre o mercado e os maiores produtores de…