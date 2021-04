Emergencial para patrão

Representantes de entidades patronais pedem urgência ao Governo federal na solução para crédito imediato e facilitado nos bancos oficiais, e apoio do Ministério da Economia e Banco Central junto a bancos privados. As instituições começaram a bloquear crédito com os reports de alto risco de calotes nos empréstimos, diante do cenário pandemia-economia. O empresário Reynaldo Lima Jr, do…