Eleição faz de conta

Há duas semanas, a Coluna cantou a bola de que a facção PCC já possui dois jatinhos e helicóptero para transportar drogas – e até para emprestar a políticos. A operação Terra Fértil, que apreendeu um avião Phenom 300 ontem no Aeroporto de Congonhas, foi só o começo do cerco. A facção entrou tanto na política, discretamente, que é um ex- deputado federal quem toca uma frota e empresta aeronaves a políticos amigos.

Formigueiro

A Aena, que administra o Aeroporto de Congonhas, no coração de São Paulo, tratou de ampliar aquele terminal formigueiro do térreo, onde passageiros se acumulam de pé, num espaço pequeno para o número de portões e com poucas cadeiras disponíveis no salão. A concessionária avisou que vai fazer a ampliação do espaço para mais conforto.

Suíça é aqui

O presidente Lula da Silva decretou (nº 14.910): a cidade serrana de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, agora é a “Suíça Brasileira”. Falta muita coisa para parecer com o modelo de vida do país europeu, além da paisagem. Mas é um alento merecido para o povo. Já o embaixador da Suíça, Pietro Lazzeri, realizará a Festa Nacional dia 1º de agosto em Porto Alegre para homenagear e se solidarizar com os gaúchos.

Viva o Pelé!

Aficionado por futebol, o presidente Lula da Silva decidiu fazer homenagem àquele considerado o maior jogador de todos os tempos, o saudoso Edson Arantes do Nascimento. Sancionou a Lei 14.909 que institui o 19 de novembro como Dia do Rei Pelé. Segundo a ementa, “a ser comemorado, anualmente”, na data em que marcou seu milésimo gol, no ano de 1969 no estádio do Maracanã.

Memória destruída

Leitores da Coluna flagraram fotos de arquivo do finado jornal “Última Hora” sendo vendidas a preço de banana na feira de domingo no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Centenas delas jogadas sem proteção numa mala. Uma destruição de parte da História.

ESPLANADEIRA

#ABRAPE registra perda de 2.107 empregos com tragédia das enchentes no RS. #O Otimista anuncia expansão para SP e Brasília para comemorar cinco anos de atuação. #Ecad aciona Prefeitura do Recife e negocia direitos autorais com outros municípios. #Aimec RJ faz Hot Beats Music Conference amanhã e sexta na D-Edge. #Clavis Segurança da Informação recebe pelo 6º ano consecutivo o selo Great Place to Work. #Café do Trabalhador completa dois anos e soma 5,5 milhões de kits distribuídos.