Ele não quer voltar

Nos últimos seis anos, 42 militares do Exército Brasileiro foram vítimas de morte por violência, fora do expediente do trabalho, apenas no Estado do Rio de Janeiro. No mesmo período a Marinha perdeu 14 militares vítimas de violência no Estado. Em 2022, foram registrados três homicídios de militares em cada Força no Rio. O maior índice de falecimento do EB ocorreu em 2018, quando 16 militares foram a óbito.

Em alta

O Terminal Portuário São Luís, administrado pela VLI, registrou recorde na movimentação de cargas em 2022. Foram 5,4 milhões de toneladas de carga geral, o maior volume desde 2015, quando movimentou 4,9 milhões de T. O terminal movimenta insumos minerais e cargas do agronegócio, com destaque para os grãos de soja e milho.

Literatura jurídica

Os advogados Pierpaolo Bottini e Gustavo Henrique Badaró lançam a 5ª edição do livro “Lavagem de Dinheiro: Aspectos Penais e Processuais Penais”, pela editora Revista dos Tribunais. A obra trata de ativos digitais e os riscos para a lavagem de dinheiro. O livro já está disponível nas livrarias do País.

Café na saca

Produção de café promete alta em 2023: para esta safra a Conab prevê produtividade de 54,94 milhões de sacas de café beneficiado. Em 2022, foram colhidas 50,9 milhões de sacas. A área total destinada a cafeicultura dos cafés arábica e conilon teve crescimento este ano de 0,8% sobre a área da safra do ano passado, totalizando 2,26 milhões de hectares.

Seu Direito Air

Em 10 anos de atuação, a AirHelp - plataforma líder no mundo em auxílio a prejudicados - ajudou 1,5 milhão de passageiros a receberem indenização de companhias aéreas. Nesse mesmo período, cerca de 16 milhões de pessoas no mundo foram informadas sobre os direitos dos viajantes.

ESPLANADEIRA

# Jeduca e Itaú Social recebem até 24 de fevereiro inscrições para Categoria Estudante do 4º Edital de Jornalismo de Educação. # Sicoob adere ao Pacto Global da ONU. # Alares recebe inscrições para Programa de Trainee até dia 31 # Egenheiro Rodolfo Benevenuto é novo sócio sênior da Pezco Economics # Estúdios Flow implementa projeto SAP Business One. # Ex-ginasta Daniele Hypólito conversa com carnavalesco Mauro Quintana, em seu programa no YouTube.