Impulsionado pelo crédito imobiliário que deve somar R$ 200 bilhões este ano, o seguro habitacional cresceu desde 2020 e atingiu recorde antes do fim do ano. De janeiro a outubro, a carteira somou R$ 4,1 bilhões em arrecadação de prêmios, um aumento de 12,4% sobre o mesmo período do ano passado. É o melhor resultado desde 2017, segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). “A arrecadação tem ligação direta com o financiamento para compra de imóveis. Até outubro, as instituições financeiras já concederam mais de R$ 171 bilhões em empréstimos do gênero”. É um dos poucos setores do mercado que, durante a pandemia, reverteu a esperada crise em saldo positivo, com significativo avanço de construções e compras imobiliárias.

Visitas virtuais

Com as restrições sanitárias, construtoras permitem visitas online aos imóveis. E bancos investem em tecnologia para simulações online de crédito e de financiamento.

Mas..

.. Apesar do cenário favorável, o mercado registra um déficit habitacional de quase 8 milhões de imóveis em todo o Brasil, contabiliza a FenSeg.

Nova denúncia

O PROS continua sua autofagia. O presidente que balança no cargo, Eurípedes Junior, foi novamente denunciado à Justiça Federal em Goiás por suposta lavagem de dinheiro.

Quem deixou?

Líder da oposição na Câmara, o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) cobra do ministro da Justiça, Anderson Torres, explicações sobre a denúncia de que um policial federal teria acessado o ambiente de conferência da prova do Enem. Entre outros pontos, o deputado questiona quem autorizou a entrada do agente e quais dados ele teria acessado. A denúncia partiu de servidores do Inep.

Tudo offline

Embora o ministro Marcelo Queiroga ratifique que dados não foram sequestrados pelos piratas online, e que há backup de todo o DataSus, especialistas indicam que o ataque bloqueou o acesso aos sistemas.

TI explica

Um especialista em TI explica: “Os dados ficam por trás de um mainframe poderoso. As dificuldades estão em garantir a segurança da rede para voltar a liberar as consultas. O que houve foi ataque de negação com tentativa de expurga de dados.”

Lá vem o Rio

A PGR em Brasília abriu inquérito para apurar denúncia de que importantes autoridades no Rio de Janeiro agem para obstruir o trabalho da Justiça, que investiga um reconhecido árbitro atuante nos tribunais. Procuradores, advogados e até conselheiros de Tribunais de Contas estariam operando ostensivamente para essa interferência.

Defasagem

O número de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) caiu nos últimos anos. Atualmente, são pouco mais de 1.500 servidores responsáveis, entre outras funções, pela fiscalização em portos e aeroportos. Os dados constam no Portal da Transparência do Governo que também mostra queda no orçamento da Agência – de R$ 739 milhões, em 2017, para R$ 659 milhões no ano passado.

Esvaziamento

Em 2008, eram 1960 servidores. Na última década, foi realizado apenas um concurso público para preenchimento de cargos de técnicos e de especialistas. Procurada, a Anvisa não se manifestou sobre o número de funcionários e alegou “alta demanda”.

Foi tudo limpo

Um dos alvos de busca numa operação da Civil do DF, que investiga contrato de aluguel para a Secretaria de Administração Penitenciária do DF, a construtora Paulo Octavio informou que venceu licitação, com valor aferido pela Terrecap, e que realizou investimentos no edifício sem repassar custos, para adequá-lo à demanda da SEAPE.

Tchau, uniforme

Geraldo Nugoli, o secretário que foi exonerado ontem mesmo, já balançava no cargo cercado pelo MPDFT, que ainda cobra folha de ponto de três servidores protegidos por ele no gabinente que deixou. Revoltado, Nugoli gravou vídeo de despedida retirando a camisa de uniforme e atirando para um colega.

