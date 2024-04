Educação paralisada

De olho no voto dos jovens, os dois maiores partidos do País - PT e PL – lançaram campanhas para atrair esse nicho do eleitorado. O PT lançou o Lula Bros, inspirado no personagem de jogo eletrônico Mario Bros. Já o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro investe na campanha “Chega aí” e tem como um dos influenciadores o deputado Nikolas Ferreira (MG).

Dias no Piauí

Um dos alvos do puxão de orelha do presidente Lula da Silva, o ministro Wellington Dias (PT-PI) tem dado mais atenção ao Estado em ano eleitoral que ao Congresso. Ou levando verba e programas da pasta ou ciceroneando colegas do Governo. Como fez na última semana ao acompanhar a visita do ministro do Transportes, Renan Filho, às obras de rebaixamento da Avenida João XXIII, em Teresina.

Legado da Copa?

Não são apenas obras do legado da Copa do Mundo no Brasil que ainda não foram concluídas. À época, ficou acertado com a Fifa o investimento milionário nos chamados centros de desenvolvimento do futebol. Nenhum foi entregue até agora. O Ramal da Copa, em Pernambuco, que já consumiu mais R$ 200 milhões dos cofres públicos, também segue com obras congestionadas, sem previsão de conclusão.

BolsoDrones

A BR Dron, uma das maiores fabricantes de drones agrícolas do mundo, vai lançar duas versões inéditas durante a Agrishow 2024, que começou ontem em Ribeirão Preto (SP). Os novos modelos, T25 e o T50, contam com a marca e assinatura do ex-presidente Jair Bolsonaro.“Temos certeza de que será um sucesso, já que a fábrica é líder global no segmento”, diz Sérgio Ricardo Orsolin, CEO da empresa.

Ditadura

O Senado pode concluir essa semana a votação do PL 1.145/2021 que proíbe a nomeação de prédios, rodovias e bens públicos (ou geridos pela União) em homenagem a pessoas que participaram do golpe militar de 1964. A proposta, do senador Fabiano Contarato (PT-ES), tem parecer favorável do relator, Paulo Paim (PT-RS), e será votada na Comissão de Educação (CE).

ESPLANADEIRA

# 31ª edição da ABF Franchising Expo acontece de 26 e 29 de junho, em

SP. # NürnbergMesse Brasil e JHSF confirmam Gulfstream, Bombardier e Embraer na 3ª edição do Catarina Aviation Show em junho # Theatro Municipal do Rio de Janeiro recebe nova edição do Aulão do Bem. # SBAP divulga vagas gratuitas para o 11° Encontro Brasileiro de Administração Pública, de 27 e 29 de maio # Conab mrealiza operação de apoio à comercialização e ao escoamento de borracha dia 30 de maio. # Bruno Castaing expõe telas que trazem o feminino fantástico na Galeria Dobra, Fábrica Bhering, RJ.