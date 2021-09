Dossiê do desastre

O Tribunal de Contas da União remeteu à CPI da Pandemia uma ‘Ficha corrida’ do Ministério da Saúde. Em 43 páginas, os erros relatados no combate ao Covid-19 vão de falha na comunicação em massa a ausência de planejamento na testagem populacional, entre outros tantos pontos que devem entrar no relatório final don senador Renan Calheiros (MDB-AL). No período analisado, quatro ministros…