DNA eleitoral

ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, vai se lançar ao Governo da Bahia, apostando no espólio eleitoral do falecido avô. Em papo com o radialista Mário Kértsz ontem, cravou que “Não tenho outra opção a não ser disputar no próximo ano”. A Coluna apurou com aliados o que Neto tem repetido a quem o telefona: o DEM aposta numa terceira via para o Planalto,…