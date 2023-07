Dino e STF

A candidatura de Paulo Gonet a Procurador-Geral da República ganhou um novo aliado. Trata-se do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino. De olho na próxima vaga no Supremo Tribunal Federal e do apoio de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, Dino decidiu abraçar a candidatura de Gonet, afilhado dos ministros nessa indicação. O apetite de Dino pela vaga no Supremo está gerando desconforto no PT, na Casa Civil e em outras áreas do Governo.

Suboficial trans

Acaba de chegar ao cinema o drama da Suboficial Maria Luiza da Silva, que trabalhou na FAB desde 1998 e se assumiu mulher transgênero. Ex-cabo, é a 1ª militar trans das Forças Armadas. Uma Junta Médica a reformou compulsoriamente. Sem mais idade para voltar aos quartéis, ganhou o direito à progressão na carreira até a patente de Suboficial. Mora no imóvel funcional até o julgamento final do reconhecimento da patente pelo STJ. Dia 20 Maria Luiza completa 63 anos.

Pediram o céu

O Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda quer convencer o Governo a abrir mão de R$ 60 bilhões previstos pelo Imposto Seletivo, a ser criado na Reforma, que incidirá sobre venda de bebidas, cigarros, combustíveis, energia e comunicações. Pede a arrecadação para Estados e municípios. Ideia do relator, Aguinaldo Ribeiro.