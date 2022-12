Desafino no backstage

Na última semana de atuação dos grupos técnicos do Governo de Transição, a equipe, acredite, ainda ganha integrantes. Já são mais de 900 pessoas nos GTs, entre nomeados, e voluntários bajuladores que já buscam uma vaga na futura administração. O tamanho do grupo gera piadas internas. “Nós reproduzimos mais rápido que coelhos”, diz um dos técnicos. É muita gente com saudade do Poder, de fora da boquinha nos últimos quatro anos. Os GTs de Jair Bolsonaro, antes da posse, não passaram de 300 pessoas.

Ares novos no PP

O deputado federal recém-eleito Maurício Neves tomou posse como presidente do diretório estadual do Progressistas de São Paulo. Fundador do “Movimento Acredite Sempre”, cuja missão é difundir melhorias para o ambiente de negócios e gerar emprego e renda, promete inovar: “Vamos utilizar todo o poder dos dados e da tecnologia para fortalecer mais as nossas bases e investir na formação de lideranças capazes de realizar uma gestão eficiente”. O Progressistas elegeu quatro federais.

Voz do empreendedor

O Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo (SIMPI) foi a campo dos microempresários quais devem ser as prioridades do próximo Governo para o setor. Cerca de 32% afirmaram que o acesso a créditos com juros menores merece atenção. Outros 32% relatam que uma reforma na cobrança de impostos e tributos está em 1º lugar. Outros pontos citados são investimentos em treinamentos e capacitação de mão-de-obra (13%) e criação de um ministério para atender pequenas empresas (11%).

Brasil das casas

O setor de imóveis novos apresentou crescimento de 13,5% nos primeiros oito meses de 2022 no País. Segundo levantamento realizado com 18 empresas da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, foram vendidas ao todo 110.033 unidades de janeiro a agosto deste ano, maior volume da série histórica. No segmento Casa Verde e Amarela foram comercializadas 77.458 moradias. O segmento de Médio e Alto Padrão acumulou alta de 87,4% nas vendas, e atingiu 30.441 unidades vendidas.

ESPLANADEIRA

# Lecadô lança Cardápio Natalino com receitas de sucesso dos 40 anos da marca. # Grupo Austral conquista certificação GPTW na categoria de “Instituições Financeiras”. # PaulOOctavio inaugura dia 10 Residencial Jane Godoy, em Brasília. # Megatelecom lança solução integrada com Microsoft Teams para chamadas de voz interna e externa. # Aba Chapéus Panamá abre hoje 1ª loja física no Brasil, no Shopping Cassino Atlântico (RJ). # Banco Safra anuncia aquisição da empresa de tecnologia Saurus.