(Des)União

Presidente do União Brasil, Luciano Bivar – que sofre há dias para manter o controle do partido – descobriu que a situação não é a mesma que ele tinha no PSL na gestão de Jair Bolsonaro, quando comandou um bom grupo de deputados de 1º mandato. Agora está encarando briga com filiados experientes, e há indicativos de crise forte com a desfiliação de deputados do Rio de Janeiro. Uma das armas que deverão ser usadas numa ação judicial indica escândalo que envolve o vice-presidente do UB, Antônio Rueda, e o deputado estadual Márcio Canela sobre utilização do fundo eleitoral. Há testemunhas, relatos e papéis de sobra. A conferir.

Chaga social

Os números oficiais não escondem uma realidade cruel que virou chaga anual do Distrito Federal. Apenas de janeiro a março de 2023, as delegacias contaram nove feminicídios na capital e cidades satélites. Em todo o ano passado foram assassinadas 18 mulheres por seus namorados, maridos ou ex-companheiros. A situação levou delegacias a tomarem uma iniciativa bem-vinda em residenciais: delegados espalharam cartazes com whatsapp de policiais para denúncias de maus-tratos a mulheres.