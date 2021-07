O Nordeste tem hoje 71% da sua população como a região mais pessimista do País. Os seus maiores medos referem-se ao aumento do desemprego, da inflação e da taxa de juros. Tudo isso deságua na recuperação econômica do Brasil e a sua própria condição financeira, de sobrevivência. É o que destaca a pesquisa Radar Febraban/Ipespe realizada entre os dias 18 a 25 de junho. A amostra foi…