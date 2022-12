Dança das cadeiras

Desde a nomeação de André Ramos Tavares pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro substituto no TSE, as listas tríplices dos tribunais eleitorais voltaram a ter andamento na Corte. Listas de Mato Grosso, Acre e Mato Grosso do Sul foram encaminhadas à Presidência no início de novembro, às vésperas da nomeação de Ramos Tavares, relatadas por Ricardo Lewandowski, Sergio Banhos e…