Crise incendiária

A incendiária crise no comando do União Brasil, após a derrota do deputado federal Luciano Bivar, pode provocar deserções no partido em todo o País. A avaliação de políticos municipais é de que o terremoto terá impactos nas eleições de outubro. Atualmente, a legenda conta com 59 parlamentares na Câmara, 592 prefeitos e mais de cinco mil vereadores. Cada região tem sua especificidade política, mas os principais partidos para os quais representantes do União podem migrar são o PSD, MDB, PP e PSDB. A janela partidária - período em que vereadoras e vereadores podem trocar de partido sem prejuízo do mandato – começou no dia 7 de março e se encerra em 5 de abril.