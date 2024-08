Corrida pelo palanque

Ministros do Governo estão pedindo audiências com o presidente Lula da Silva na tentativa de convencê-lo a visitar seus redutos eleitorais, e subir nos palanques de candidatos a prefeitos aliados. Lula tem evitado e não há confirmação ainda de qualquer agenda eleitoral. A ideia é levá-lo às capitais e encher o palanque de outros candidatos de cidades-pólo das coligações com o PT. Assim, os pretendentes aproveitam para tirar fotos que vão para os outdoors e “santinhos” digitais. É o caso do Piauí, terra do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias (PT). Seu adversário local, o senador Ciro Nogueira (PP), está bem posicionado com seus aliados nas quatro maiores cidades. Além da capital Teresina, em Parnaíba, Uruçuí e Picos.

Papo de sofá

O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), não escondia o sorriso enquanto acompanhava o julgamento do TSE sobre abuso de poder político, na terça à noite. Na casa de um aliado, no Lago Sul, Denarium disse que reorganizou as contas públicas, o que o credencia a continuar no cargo, e que o Estado é um dos melhores produtos do agro hoje. O ministro Jonatan de Jesus, do TCU, era um dos presentes à sala.