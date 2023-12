Corrida pelo MAPA

A decisão do senador Carlos Fávaro (PSD-MT) de votar pela derrubada do veto do presidente Lula da Silva ao Marco Temporal indígena incendiou a base governista que almeja o cargo do Ministério da Agricultura (MAPA). Nomes já pipocam na mesa do Barba, no Palácio, para uma eventual mudança em fevereiro. Fávaro é apadrinhado de Blairo Maggi (Progressistas) e Gilberto Kassab. Maggi perderia um indicado, mas o presidente do forte PSD talvez não. A despeito disso, corre por fora o Progressista, claro, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Até o ex-deputado cassado Neri Geller (PP-MT), que recuperou a elegibilidade no TSE, já sonha em ser ministro da Agricultura. Tem fortes padrinhos. Mas falta convencer... uns 10 partidos, o Kassab e o presidente.

R$ 100 bilhões

O Estado do Rio de Janeiro retoma a rota do crescimento. Gerou 120 mil empregos com carteira nos últimos nove meses, abriu 6.222 empresas no período e tem R$ 100 bilhões em investimentos garantidos, públicos e privados. Os dados foram levados pelo secretário de Indústria e Comércio, Vinícius Farah, ao governador Cláudio Castro.