Walmor Parente (interino)

Antes de o Governo Federal incluir a CoronaVac no plano nacional de vacinação, vários governadores e prefeitos procuraram o Butantan, em São Paulo, para a aquisição do imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto. Mais de 260 chefes de executivos municipais assinaram…