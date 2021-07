Coringa e ponte

Aliado há anos por ideologia, o primeiro no Congresso Nacional a abraçar a incentivar a candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni terá sempre um prêmio de confiança neste Governo. O novo cargo de ministro é a prova. Onyx é a porta para reentrada do PTB no Ministério do Trabalho. O partido controlado por Roberto Jefferson, que quase levou o comando da…