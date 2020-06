Conta chegou

As empresas começaram a sentir o baque da crise saniatária nas contas. Este mês, 73% das consultadas pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil revelam ter redução no faturamento – 57% tiveram mais de 20% de queda. A redução da carga horária foi uma das soluções mais usadas, responderam à 3ª edição da consulta “Impactos da Pandemia no Cenário Nacional”. Vendas por…