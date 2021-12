Congresso chuta a pauta

Os deputados já chutaram o balde de 2021 e disfarçam uma presença em Brasília a partir de hoje, mas focam suas atividades nas bases eleitorais em ritmo de férias – e com foco nas pré-campanhas para ano que vem. A turma ficou aliviada com um Ato da Mesa (218/21) que adiou para 2022 a obrigatoriedade de “votação presencial no mérito das proposições”. Isso quer dizer que as excelências não…