Condenado à pobreza?

Marisa Mattos, vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil, está com os dias contados na mesa de carteado com a chefe Tarciana Medeiros, presidente da instituição. É que a cúpula do PT quer o cargo.

Alistamento Um decreto do Governo facilitou a vida do jovem que por lei precisa se alistar nas Forças Armadas no Rio Grande do Sul. O Exército, para citar uma, sentiu o baque no contingente na ajuda nas enchentes. O alistamento foi prorrogado para até 31 de agosto.

Olhando longe

A velocidade com que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lançou o amigo deputado Pedro Paulo (PSD) como seu vice será a mesma da queda da chapa fria. É plano dele para que um irredutível diretório do PT, que já tem a vice confirmada entre portas, garanta compromissos do prefeito para candidatura maior em 2026.

Ibaneis com Celina

Em nota à Coluna, o governador Ibaneis Rocha (MDB), do DF – ele candidatíssimo ao Senado – confirma que está fechado com a candidatura da sua vice Celina Leão (PP) à sua sucessão e que qualquer informação contrária a isso é tentativa de desestabilizar seu Governo e sua aliança eleitoral.

Força, RS!

Os números da ABIH de Porto Alegre são lastimáveis com as enchentes. Centenas de eventos em hotéis como base foram cancelados. O setor pedirá ao Governo do Estado um programa de retomada do turismo gaúcho.

ESPLANADEIRA

#Advogada Karina Kufa entra no ranking da Leaders League de melhores escritórios de advocacia em direito eleitoral. #Chilli Beans celebra a influência de Michael Jackson na moda em lançamento. #JBS cria programa de empreendedorismo para mulheres no agro. #Hospital HELP, de Campina Grande (PB), amplia horário de atendimento no ambulatório SUS. #SindHosp entrega o Guia de Ações São Paulo Saudável para pré-candidatos à prefeitura de SP. #CNPC inicia ciclo de escutas com conselheiros estaduais sobre reestruturação do colegiado.