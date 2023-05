Concorrência desleal

Temos um presidente desnudo que se diz inocente mas não o é, ainda, à luz da Lei. Rotas tortas do Judiciário levam libertados a confundirem soltura com absolvição. O TSE lançou mão de uma condicionante de punibilidade para chicotear Deltan Dallagnol em público: baseado numa eventual culpa no âmbito do conselho do MP, do qual ele, na visão dos ministros, fugiu para se candidatar antes de ser julgado. Fica a pergunta: e se fosse inocentado pelos seus pares?

Selic

Há 20 anos, no começo do Governo Lula 1, o Copom (Comitê de Política Monetária) também não cedia às pressões e mantinha, por unanimidade, a taxa básica de juros da economia em . . . 26,5%. O principal crítico, à época, era o vice-presidente da República, José Alencar, que entoava o mantra: “Enquanto as atividades produtivas não puderem remunerar o capital, o País não atrai investimento".

Aviso

As Medidas Provisórias do Carf e de reestruturação de ministérios vencem em 1º de junho. O Governo já foi avisado de que a primeira caduca e a da estrutura será modificada: volta a Funasa, Conab vai para o Ministério da Agricultura, Planejamento será fortalecido e Setor Aquaviário vai para os Transportes, saindo de Portos. O relator é Isnaldo Bulhões (MDB-AL), ligadíssimo aos Calheiros.

Ferrogrão

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, enviou pedido à AGU para rever a defesa na ADI 6553 que será julgada no STF sobre a retomada da Ferrogrão. A AGU argumentou que a alteração do Parque do Jamanxim pode ser feita por MP e que a construção traria um saldo ambiental positivo. Sonia aponta no pedido que a área protegida só pode ter limites alterados por lei e que os povos indígenas devem ser ouvidos.

ESPLANADEIRA

# Plataforma Vakinha arrecada mais de R$ 4 milhões para causas emergenciais, no 1º trimestre de 2023. # Escola de Negócios e Seguros lança curso on-line e gratuito de direção defensiva. # Domino’s firma parceria com o podcast Pizza com Marketing. # Divino Fogão cresce 35% com delivery no 1º trimestre de 2023. # Cineasta Paulo Nascimento lança, dia 23, livro "O pai das fake news", na Livraria Leitura (DF). # Mauro Valeri Junior lança, dia 27, "A história do que aconteceu com a gente", na Livraria da Vila (SP).