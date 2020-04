Chumbo na praça

A interpelação judicial contra Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da OAB, tem 140 advogados signatários. O grupo exige que ele explique se é verdade que se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para debater eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A denúncia foi feita em live, no último domingo, pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson –…