Chapa Bolsonaro-Mourão

Walmor Parente (interino)

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral julga, em fevereiro, duas ações - da coligação Brasil Soberano (PDT/Avante) - que pedem a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. As denúnicas apontam que empresários bolsonaristas contrataram serviços para envio em massa de mensagens por meio do WhatsApp, o…