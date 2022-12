Cercando o quintal

Integrantes da transição não esconderam o descontentamento com a limitação de espaço na cerimônia de diplomação de Lula da Silva como presidente eleito. “Só teve espaço para as estrelas”, reclamou um técnico, que assistia no telão do lado de fora. Mais de mil pessoas atuaram diretamente nos grupos técnicos, quase todas voluntárias. Lula ainda não anunciou os ministérios porque a choradeira é grande de gente importante que ainda está de fora da lista. É muita gente com saudade do Poder.

Sem barulho

Sem ter conseguido renovar o mandato, o ex-vice-presidente da Câmara Marcelo Ramos (PSD-AM) aproveitou o quanto pode a atenção da imprensa na diplomação de Lula no TSE. Conversou por mais de meia hora. Ramos ficou sob holofotes por mais de ano por força do cargo, e peitando o presidente Jair Bolsonaro. E não cobra fatura. Até agora sem convite para o novo Governo, diz que voltará a advogar no eixo Brasília-Manaus.

Faltou Educação

Por determinação do STF, mais de R$ 1 bilhão proveniente de multas aplicadas à Petrobras na Operação Lava Jato deveriam ter sido aplicados na educação infantil. Mas o Ministério da Educação sequer empenhou os recursos, remanejados para o Ministério da Saúde. É fato no relatório final da Comissão Externa de Políticas para a Primeira Infância, que apontou falhas do Governo nos quatro anos na educação, cultura, esporte e nos direitos da criança. A relatora foi a deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF).

Passagens nas alturas

Os preços das passagens aéreas continuam nas alturas para este fim de ano, apesar da queda nas tarifas de 9,48% em novembro, e de 28,17% em outubro. O fim de ano é marcado pela alta temporada das viagens durante os meses de dezembro e janeiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 ficou em 0,53% em novembro, de acordo com o IBGE. A inadimplência no Brasil ainda alta, em torno de 40%.

Refit, 68

Dois dos pontos mais icônicos do Rio de Janeiro – o Parque Bondinho Pão de Açúcar e o Cristo Redentor – receberam uma iluminação especial na cor laranja, na noite da quarta-feira (14), em homenagem aos 68 anos de fundação da Refit. A refinaria é patrocinadora de ambos e financia projetos de preservação ambiental e a manutenção do Bondinho, assim como ajuda na manutenção do monumento e no desenvolvimento dos projetos sociais do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

ESPLANADEIRA

# Filantropia Premiável cresceu 16% de janeiro a setembro de 2022 e garantiu R$ 1,1 bilhão de recursos para organizações. # Projeto Uerê foi indicado na categoria Educação no Prêmio Band Inspira Rio 2022. # Ativista Cida Bento participa hoje do lançamento da Plataforma de Dados Raciais, no Itaú Cultural (SP). # Andrea Mota assume vaga no conselho administrativo do Pravaler. # Flexpag e BRK Ambiental fecham parceria para melhorar experiência presencial. # New Pet e Super Muffato vão doar 1 tonelada de ração para ONGs a cada mil unidades de Ração Natural Dots 5kg vendidas.