Caserna acuada

Em meio ao desgaste provocado pelas investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal que associam militares de alta patente ao suposto plano de golpe de Estado, o Comando do Exército posiciona à Coluna que “não haverá ato oficial relativo ao ‘31 de março de 1964’ no âmbito da Força Terrestre”. A data marca os 60 anos do início da ditadura militar que durou mais de duas décadas no Brasil. As comemorações foram retomadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e interrompidas no ano passado pelo Governo Lula. Já o Clube Militar do Rio de Janeiro afirma à reportagem, laconicamente, que está “estudando a possibilidade de um evento (no dia)".

Provocação e doutrina

Além de provocação ao Governo Lula, a indicação do jovem e inexperiente deputadofederal Nikolas Ferreira (PL-MG) para presidir a Comissão de Educação da Câmara tem como objetivo resgatar projetos da linha ideológica da direita. O principal deles é o “Escola sem Partido” contra suposta "doutrinação” por professores ligados a sindicatos e partidos de esquerda.