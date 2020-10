Canetada engavetadora

A canetada do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a investigação da operação ‘E$quema S’ alivia para advogados ligados a ministros do Judiciário e de diferentes frentes políticas: de Frederick Wassef, advogado dos Bolsonaro, a Cristiano Zanin, o defensor de Lula da Silva. Mas a liminar irritou profundamente, mais uma vez, a Polícia Federal – que vê todo o…