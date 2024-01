Campo minado

Os planejamentos para a construção da Escola de Sargentos (ESE), na Região

Metropolitana do Recife, estão respeitando todos os aspectos legais e sendo tratados junto aos órgãos ambientais estadual e federal. Essa é a posição oficial do Exército sobre a obra proposta pelo Alto Comando das Forças Armadas no Governo de Jair Bolsonaro, continuada pelo Governo Lula da Silva, e que pode afetar 150 hectares da Mata Atlântica no município de Abreu e Lima, conforme revelado pela Coluna. A Força alega ainda que se compromete com a compensação ambiental prevista pelos órgãos de Governo responsáveis pelas questões ambientais e “também utilizará modernas técnicas de edificação de modo que o impacto ambiental seja o mínimo possível sem afetar a região”. O presidente Lula da Silva estará no Recife hoje e vai assinar o “termo de compromisso” para a construção da Escola. As entidades da sociedade civil do Estado não foram convidadas para a solenidade.