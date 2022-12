Cai morte por armas

O número de homicídio de jovens de 15 a 29 anos por armas de fogo no Brasil apresentou queda nos últimos seis anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o pico nesta faixa etária ocorreu em 2017, com 28.300 óbitos, sendo 27.008 homens e 1.292 mulheres. Esse padrão se repetiu de 2018 a 2022, com mais mortes entre jovens do sexo masculino.…