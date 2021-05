Cabral x Judiciário

O Supremo Tribunal Federal derrubou a delação do ex-governador Sérgio Cabral, fechada com a Polícia Federal, na qual ele cita, sem rodeios, supostas negociatas do ministro Dias Toffoli, de Aécio Neves e outros políticos e togados. A Coluna apurou que Cabral só tem agenda de visitas com os citados para comprovações. Sua defesa insistia com a PF para abrir o inquérito, que, segundo conta,…