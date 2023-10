“Bode” marinho?

O presidente da Câmara, Arthur Lira, articula a candidatura de Elmar Nascimento (União) à sua sucessão. Mas o Progressistas (PP), seu partido, está contrariado e a bancada acha que o baiano não emplaca. E isso pode abrir espaço para uma candidatura 100% alinhada ao Palácio. O PP busca uma terceira via, e Lira pode acabar como Rodrigo Maia – sem poder e no ocaso.

Cadê a fusão

Há um ano a ministra Cármen Lúcia segura no TSE pedido de fusão do PTB com o Patriota. Próximos à família de Roberto Jefferson – cacique petebista que ofendeu a ministra na eleição e está preso, internado em hospital no Rio de Janeiro – atribuem essa demora a uma possível desconfiança da magistrada de que Jefferson e família terão poder, influência e acesso a recursos do futuro.

Trincheira

A Comissão de Previdência deve se transformar num centro de batalhas entre esquerda e direita na Câmara. Depois de pautar a votação do projeto sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, o presidente da Comissão, Fernando Rodolfo (PL-PE), avisou que outras propostas similares virão. “Não vai ficar nada na gaveta”, afirma o deputado.

Choque na gestão

Vai sair do forno na Subcomissão que trata das concessões uma lei que aperta as empresas de energia elétrica. “O que está ruim, vai sair. O bom, fica”, crava o deputado João Carlos Bacelar (PL-BA).

Dupla

Ministros do Palácio estão preocupados com as movimentações informais de Hermano Gonçalves e José Roberto no Ministério da Defesa, em especial dentro do gabinete. Eles foram assessores do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no Governo Lula I no Palácio e no escritório de representação que Múcio abriu quando saiu do TCU.

ESPLANADEIRA

#Jornalistas Patrícia Marins e Miriam Moura lançam hoje em Brasília livro “Multo além do Media Training, o porta-voz na era da hiperconexão”# PNAD do IBGE mostra que a taxa de desemprego recuou para 7,8% em agosto. # Lançamento do livro póstumo da jornalista Cristiana Lôbo ocorre hoje, no Rio. # Novonor abre 40 vagas de estágio em sete Estados. Inscrições vão até 30 de outubro. # MCTI anuncia investimento de R$ 200 mi em supercomputador para o INPE. # Jornal da Criança fará oficina de identificação de fake news para crianças do ensino fundamental dia 27, em São Paulo. # Ministério da Saúde divulga aumento de 106% no número de autorizações para novos transplantes de órgãos realizados no País.