Após tentar tomar a presidência da Vale à força e ser desconvidado para reunião com o presidente Lula da Silva, o megaempresário do setor de infraestrutura e logística Rubens Ometto colocou seu time de executivos para convencer o vice-presidente Geraldo Alckmin a criar uma fiscalização pela iniciativa privada no segmento de combustíveis. Papel institucional da ANP. A absurda ideia de criar uma força privada comandada pelo mega empresário para fiscalizar seus concorrentes é defendida pelo ex-deputado Emerson Kapaz, acusado pelo Ministério Público de ser um dos “sanguessugas” por ter desviado recursos voltados para compra de ambulâncias no Ministério da Saúde. Seu parceiro da defesa do bizarro modelo é deputado federal Júlio Lopes, ex-secretário de Sergio Cabral e que também foi alvo da operação Lava Jato.

Coro

Há exatos sete anos, em meio ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, perícia feita por técnicos do Senado concluiu que a petista não teve responsabilidade nas supostas “pedaladas fiscais”. Na terça, 22, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) manteve o arquivamento de uma ação contra Dilma pelas pedaladas. A decisão reacendeu o coro nas fileiras petistas: “Golpe”.

Repaginação

Porto Seguro, no litoral Sul na Costa do Descobrimento, ganhou repaginação visual na sua famosa Passarela da Cultura. A Coelba, subsidiária de distribuição da Neoenergia na Bahia, aterrou a fiação secular de mais de 30 postes. A obra foi visitada por jornalistas de seis países que participaram da 16ª edição do e-mundi (encontro mundial da imprensa). Em Caraíva, conhecida como 1º vilarejo do Brasil, a fiação é toda subterrânea. A Coelba investiu R$ 10 milhões para reforçar a energia no vilarejo.