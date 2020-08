BB e o mercado

O(a) futuro(a) presidente do Banco do Brasil terá muita resistência interna caso seja de fora dos quadros da instituição, garantem fontes ligadas ao banco. A praxe é que o controle seja de quem conhece a cultura do banco, seus meandros institucionais com braços no mercado e no Governo – em razão de ser uma corporação de capital misto. É o que ocorreu nos últimos anos com o Bradesco e Itaú,…