Assessores da Presidência da República e coordenadores da pré-campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) planejam realizar uma “grande” cerimônia no Palácio do Planalto - em data a ser definida -, para apresentar um balanço das ações dos três anos e meio da gestão iniciada em 2019. Ministros já estão levantando e elaborando planilhas com dados dos programas e recursos liberados para todo o País no período.

Obras

A ideia no entorno de Bolsonaro é dar publicidade aos números atualizados, principalmente de programas sociais e obras de infraestrutura.

Pandemia

Sobre as ações durante a pandemia, Bolsonaro e equipe pretendem direcionar o discurso para a distribuição de vacinas.

Oi, Pateta!

Jair Bolsonaro vai baixar dia 11 em Orlando para abrir o vice-consulado do governo do Brasil, um escritório que vai auxiliar a turma brasileira que visita a Disney diariamente. O Brasil é o quarto país que mais manda turistas para o parque.

Lula avança no Rio

O candidato do PT à Presidência, Lula da Silva, cresceu oito pontos percentuais na mais recente pesquisa do Instituto PreFab Future sobre as intenções de voto no Estado do Rio de Janeiro. Lula foi de 34,4% para 42,4%. Bolsonaro também cresceu de 30,2% para 33,9%. Foram 1.600 entrevistas em 80 pontos de coleta no estado, 2,4% de margem de erro e intervalo de confiança de 95%.

Indecisos

“Caiu o número de indecisos, de 11 para oito pontos percentuais, e provavelmente o Lula teve melhor resultado neste reposicionamento”, afirma Henrique Serra, diretor do Instituto PreFab Future. Mário Marques, também diretor do Instituto, complementa: “Fica claro que a polarização atual é um forte indício de motivo para a queda percentual de Ciro. Essa movimentação de eleitores do Ciro tende a beneficiar Lula pelo perfil de campo ideológico”.

Força-tarefa

A Funai e a Polícia Federal entraram numa força-tarefa para encontrar o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o britânico Dom Philips, repórter do jornal inglês The Guardian. Eles estão desaparecidos na floresta amazônica no Amazonas na região de São Rafael, noroeste do Estado.

Missão

Segundo nota oficial da Funai, eles estavam em missão de entrevistas a ribeirinhos e indígenas e não fazem contatos há mais de 24 horas. A equipe, segundo nota de entidade de direitos indígenas UNIVAJA, teria recebido ameaças antes do embarque.

Serra

Pré-candidato ao Senado pelo Rio, André Ceciliano (PT) subiu a serra no fim de semana. Em Teresópolis, reuniu 15 dos 16 vereadores da cidade. Há duas semanas, o prefeito fez um evento em torno de Romário e só apareceram quatro vereadores.

Fake

Circula nas redes sociais informação falsa de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), teria acatado um projeto do voto auditável. A Presidência da Casa identificou que a fake voltou a circular, desta vez principalmente no Twitter. O mesmo conteúdo já tinha sido muito compartilhado pelo Facebook e em grupos de WhatsApp, em maio de 2021.

Viagra

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, é esperado amanhã na Câmara para dar explicações sobre o contrato firmado pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha Brasileira com empresa EMS S/A para a compra de 11,2 milhões de comprimidos de Viagra.

OCDE & PIB

A adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) pode aumentar em 0,4% o PIB brasileiro ao ano. O percentual equivale, em uma perspectiva de PIB de 2021, a R$ 28 bilhões anuais. A perspectiva de crescimento está no estudo “Acessão do Brasil à OCDE: impactos econômicos esperados”, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

